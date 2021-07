Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a preluat, vineri seara, atributiie de ministru interimar al Finantelor, iar din aceasta functie a solicitat executia bugetara pe toate capitolele la fiecare minister si institutie publica, pe fiecare luna, precum si cheltuielile de personal. ”Prim-ministrul a solicitat si situatia…

- Mihai Tudose, europarlamentar PSD, comenteaza acid revocarea ministrului de Finanțe, “unul dintre extrem de puținii meseriași decenți din actualul guvern” și spune ca vestea proasta nu e asta, ci ca premierul Florin Cițu va fi din nou la carma Finanțelor. “Ziua polonicelor adanci sau noaptea cuțitelor…

- Ministrul revocat Alexandru Nazare a lansat un atac dur la adresa premierului, in care vine cu detaliile despre remanierea sa. In postarea sa, Nazare spune ca premierul i-a dat mai multe mesaje, insistand sa iși dea demisia “cat mai repede”. In replica, el i-a spus lui Cițu ca nu avea de ce sa iși dea…

- Administrația Prezidențiala a anunțat in urma cu puțin timp ca președintele Klaus Iohannis a semnat cele doua decrete. Este vorba despre decretul de revocare a lui Alexandru Nazare din funcția de ministru al Finanțelor Publice. Totodata Klaus Iohannis l-a numit pe premierul Florin Cițu, interimar la…

- Tensiune la Guvern! Ministrul de finanțe, Alexandru Nazare nu și-a dat demisia așa cum a solicitat Florin Cițu, moment in care premierul a fost nevoit sa-l revoce din funcție. Funcția de ministru al Finanțelor o sa fie preluata interimar de Florin Cițu. „Dupa o discutie cu membrii coalitiei marti seara,…

- Prin schimbarea lui Alexandru Nazare de la varful Finanțelor, Florin Cițu urmarește, de fapt, un scop personal: acela de a caștiga cu orice preț președinția PNL, in toamna, prin alocarea unor fonduri suplimentare catre autoritațile locale liberale, ceea ce i-ar aduce un plus de susținere, la congresul…

- Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a fost anunțat joi, in cadrul ședinței de Guvern, de catre premierul Florin Cițu, ca a fost schimbat din funcție. La scurt timp, Nazare a postat un mesaj pe Facebook in care arata masurile adoptate in ședința de Guvern, pe zona finanțelor. Alexandru Nazare 3min · …

- Ludovic Orban i-a dat replica lui Florin Cițu, vineri, in alocuțiunea pe care a susținut-o in fața membrilor filialei sector 5 București. El a subliniat ca alegerile in PNL, congresul, nu poate fi tranșat, iar el nu a tranșat lucruri, ci le-a adunat, le-a susținut, le-a promovat. “Eu nu am transat congresul.…