Stiri pe aceeasi tema

- Monegascul Charles Leclerc a fost cel mai rapid in calificarile de la Monza, pilotul echipei Ferrari urmand sa plece din pole-position in Marele Premiu al Italiei, a 16-a etapa a sezonului din Formula 1.

- Marele Premiu al Italiei de la Monza, ce se va disputa duminica, va fi marcat de numeroase penalizari cu poziții pe grila de start a unor piloți de top, precum Max Verstappen sau Lewis Hamilton. Max Verstappen, actualul campion mondial din Formula 1 și principalul favorit și la caștigarea acestui sezon,…

- MP al Țarilor de Jos are loc azi, de la ora 16:00. Cursa va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 3. MP Țarile de Jos, live de la 16:00 Grila de start: Olandezul Verstappen (Red Bull) s-a descurcat excelent acasa, pe circuitul din Țarile de Jos, și a scos…

- Marele Premiu al Belgie are loc azi, de la ora 16:00. Cursa va fi liveTEXT pe GSP.ri și televizata pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 3. MP Belgia, live de la 16:00 Grila de start: Max Verstappen (Red Bull) a fost cel mai rapid pilot in calificarile Marelui Premiu al Belgiei, dar nu va pleca…

- Azi, de la 17:00 are loc Marele Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, de la Silverstone. Cursa va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport, Orange Sport și Digi Sport LIVE de la 17:00 » Marele Premiu de Formula 1 al Marii Britanii (Silverstone) A 10-a runda din acest sezon se desfașoara in…

- Carlos Sainz (27 de ani), pilotul spaniol de la Ferrari, a terminat pe primul loc in calificarile de la Silverstone și va pleca in premiera din pole-positin intr-o cursa de Formula 1. MP al Marii Britanii are loc pe 3 iulie, de la ora 17:00. Cursa va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport,…

- Marele Premiu de Formula 1 al Canadei are loc de la ora 21:00, cu Max Max Verstappen in fruntea grilei de start. Cursa este live pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Marele Premiu de Formula 1 al Canadei, live La capatul unei sesiuni de calificari incepute pe ploaie,…

- In aceasta dupa-amiaza, incepand cu ora 14:00, va avea loc Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului, cu Charles Leclerc (Ferrari) in pole-position. Intrecerea va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, OrangeSport 1 și Prima Sport 1. Intrecerea de astazi este a 8-a a sezonului 2022,…