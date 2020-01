Stiri pe aceeasi tema

- LeBron James, baschetbalistul lui Cleveland Cavaliers, a scris un mesaj emoționant dupa decesul lui Kobe Bryant (41 de ani), unul dintre apropiații sai. Kobe Bryant, fost baschetbalist la Los Angeles Lakers, a murit duminica noapte dupa ce elicopterul in care se afla alaturi de alte 8 persoane, printre…

- "Omule, stau aici incercand sa scriu ceva pentru aceasta postare, dar de fiecare data cand incerc incep sa plang din nou, doar gandindu-ma la tine, la nepoata Gigi si la prietenia/relatia/fratia pe care am avut-o. Am auzit vocea ta duminica dimineata, inainte de pleca din Philadelphia inapoi la Los…

- TVR 1 a prezentat imagini cu un alt baschetbalist la știrea despre decesul lui Kobe Bryant. Pe fundal rulau imagini cu LeBron James, actualul star al lui Los Angeles Lakers. Primele imagini cu momentul in care elicopterul in care se afla baschetbalistul Kobe Bryant se prabuseste - VIDEO…

- Kobe Bryant, unul dintre cei mai mari baschetbaliști din istorie, a murit, la 41 de ani, impreuna cu fetița lui de 13 ani și alte 3 persoane, in urma unui accident de elicopter petrecut in Calabasas, California. La cateva ore dupa accidentul tragic de elicopter in urma caruia Kobe Bryant și-a pierdut…

- Kobe Bryant s-a retras din activitatea competitionala in 2016 si a fost, pana duminica, pe locul 3 in topul marcatorilor din NBA, cu 33.643 de puncte. Cu doar o zi inaintea mortii sale, recordul sau a fost depasit de actuala vedeta a lui LA Lakers, LeBron James, care a marcat 29 de puncte in meciul…

- Lumea sportului mondial a fost zguduita de vestea anuntului mortii lui Kobe Bryant, unul dintre cei mai mari baschetbalisti ai lumii, de 5 ori campion NBA cu LA Lakers, de 2 ori ales MVP-ul finalei intr-un sezon, de doua ori campion olimpic cu echipa SUA la Olimpiada, in 2008 si 2012. Presa americana…

- O legenda a celor de la Los Angeles Lakers, Kobe Bryant era si un tip plin de bun simt. Si avea un respect deosebit pentru LeBron James, care, in opinia multora, poate deveni cel mai bun jucator din istoria NBA.

- Ultimul mesaj pe care Kobe Bryant l-a scris pe contul de Twitter i se adreseaza lui LeBron James și este scris acum mai puțin de 24 de ore. Cu 33.644 de puncte, James tocmai il depașise pe Kobe Bryant in ierarhia all-time a NBA. Kobe Bryant a murit intr-un accident aviatic la doar 41 de... View Article