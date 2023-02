Stiri pe aceeasi tema

- O mașina in care se aflau trei copii mici alaturi de parinții lor, din Valcea, s-a rasturnat intr-un șanț pe DE 581, in județul Vaslui. Familia se indrepta catre Iași, unde unul dintre copii, in varsta de 1 an și 6 luni, urma un tratament.

- Faina de greieri a aparut și pe piața din Romania, dupa ce Uniunea Europeana a dat unda verde folosirii ei pentru producerea painii, a biscuiților sau a ciocolatei. Citește și: Accident cu trei victime la Curtea de Argeș Faina de greier se vinde in Romania cu un preț de aproape 100 de lei pentru 100…

- Orasele s-au nascut cu dedicatie totala pentru pietoni. Multa vreme marimea lor a fost franata de distantele parcurse pe jos. Tarziu, in modernitate, mijloacele tehnice de deplasare din ce in ce mai rapida pe distante din ce in ce mai mari au provocat explozia spatiului urban. Aglomeratiile urbane extinse…

- Vameșii bihoreni ridicați in urma descinderii DNA Iași la Oradea au fost scutiți de arestarea ceruta de procurori, dupa infațișarea de la Tribunalul Vaslui, unde au fost reprezentați de avocatul Razvan Doseanu. Curtea de Apel Iași va avea ultimul cuvant.

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 Oradea au acționat joi, 12 ianuarie, pe strada Calea Clujului pentru stingerea unui incendiu izbucnit, la aproximativ o ora dupa miezul nopții, in curtea unui service auto.

- Salvatorii IGSU din nordul țarii au intervenit in ajutorul unei lebede, care a ramas blocata intr-un canal de evacuare a apei. Cazul a fost inregistrat astazi in orașul Edineț, pe teritoriul unei stații de alimentare PECO. {{653146}}Potrivit informațiilor recepționate de la Serviciul 112, lebada a cazut…

- Fostul președinte PNL al Consiliului Județean Botoșani, Florin Țurcanu, a fost astazi condamnat de catre Curtea de Apel Suceava la doi ani și șase luni de inchisoare cu executare. Liberalul Florin Țurcanu, trecut și pe la ALDE, a fost trimis in judecata in anii trecuți pentru o casa construita pe numele…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Suceava s-au pronunțat și in privința casei de la care a pornit de fapt intreaga cercetare penala care s-a finalizat cu trimiterea in judecata a fostului președinte al Consiliului Județean Botoșani, Florin Țurcanu.