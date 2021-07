Lebăda-curvă din balta cu crocodili Cand vezi ce se intampla intr-un partid ca PNL inainte de niște alegeri, cam ce s-a mai intamplat și in PSD in mai toate ocaziile in care crocodilii tineri mușca din ai batrani, dar și-n USR, caci și acolo sunt orgolii, normal ca tu roman te luminezi la fața și spui ca nici aialalți nu-s ... The post Lebada-curva din balta cu crocodili appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman a reușit sa ”manipuleze” sumele alocate centrelor universitare din Cluj și Iași, ghidand mult mai mulți bani spre acestea, iar efectele au fost clar vizibile in economia locala și ceea ce produce aceasta. Rezultatele acestea sunt obținute in urma unui studiu desfașurat de mai mulți cercetatori…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni au depistat in cadrul unei actiuni pe linia migratiei ilegale, intr-un autovehicul condus de un cetatean roman, patru cetateni indieni si doi pakistanezi. Soferul este cercetat pentru infractiunea de trafic de migranti, fiind…

- In cadrul vizitei la Timișoara, premierul roman Florin Cițu s-a intalnit, in Auditoriumul Centrului de Conferințe al Universitații Politehnica Timișoara cu reprezentanți ai mediului academic, ai mediului economic și cu studenți. Discuțiile au vizat, in principal, zona de cercetare, de finanțare și susținere…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare au depistat, intr-un taxi condus de un cetatean roman, patru cetateni straini. Soferul mijlocului de transport este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de trafic de migranți, judecatorul de drepturi si libertati…

- Astazi incepe, la nivel national, concursul pentru ocuparea functiilor de directori generali ai Caselor Județene de Asigurari de Sanatate. In mod surprinzator, in Timis nu a fost depus niciun dosar pentru aceasta functie ocupata in acest moment de Victor Dumitrascu. Astazi incepe concursul pentru ocuparea…

- De la ultima raportare, la nivel national au fost infectate cu Sars-Cov-2 alte 940 persoane, fiind efectuate 9.124 de teste RT-PCR si 4.937 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 1.190 pacienti. Pana astazi, 4 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.059.331 de cazuri…

- Sumele platite de statul roman de la bugetul special pentru șomajul tehnic in Timiș a atins un maxim de aproape jumatate din totalul banilor dați anul trecut intr-o singura luna. A fost mai 2020, vorbim de 119 milioane de lei, arata datele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca. Valoarea…

- Cei care si-au pastrat bucuria de a citi o carte rasfoind-o fila cu fila, asezand-o pe un raft de biblioteca si intorcandu-se la ea cand si cand, iar toata aceasta bucurie e legata si de scrisul cunoscutului poet Lucian Avramescu- autor in ultimii ani si al unui interesant roman si al unei piese de…