Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr. 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, in sistem integrat,…

- Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, in sistem integrat, acțiunile de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, in scopul prevenirii raspandirii virusului Covid 19. In ultimele 24 de ore, la activitațile desfașurate au participat peste 172…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca autoritațile federale elvețiene au revizuit condițiile de intrare pe teritoriul Confederației Elvețiene, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri se aplica și pentru intrarea pe teritoriul Principatului Liechtenstein. Potrivit informațiilor comunicate…

- O societate comerciala din Alba Iulia a fost sancționata cu amenda in valoare de 2.000 de lei, pentru organizarea de activitați in spațiu public inchis pentru care au fost instituite restricții. In ultimele 24 de ore, la activitațile desfașurate in Alba, au participat peste 250 de polițiști și polițiști…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andreea Moldovan, a declarat ca Ordinul 555 /2020 privind aprobarea Planului de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei de coronavirus va fi modificat și publicat zilele viitoare. Astfel, mai multe spitale mari din București, acolo unde…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii clujeni alaturi de jandarmi și polițiști locali, au desfasurat actiuni de verificare cu privire la respectarea masurilor... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Reprezentantii Comisiei Europene au apreciat modul de reactie al autoritatilor responsabile pentru combaterea stirilor false in Romania.In cadrul unei videoconferinte organizata la inceputul lunii februarie 2021 privind narativele dezinformarii in contextul campaniilor de vaccinare, Sistemul European…

- Sute de persoane așteptau astazi la pranz mai bine de jumatate de ora la coada pentru a urca in telegondola in Masivul Postavarul. Practic, dupa o zi de schiat pe partiile din Poiana Brașov, turiștii realizeaza ca mai bine de trei sferturi din timp au stat la coada. Aglomerația este generata mai ales…