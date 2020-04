Stiri pe aceeasi tema

- Roberto Saviano, celebrul jurnalist italian care a scris o carte depre Camorra, mafia napoletana, sustine ca organizațiile criminale din Italia ii ajuta pe cei nevoiași cu alimente pentru a-și atrage bunavoința lor. De asemenea, la ordinul Camorrei, camatarii au anulat dobanzile datoriilor pe care…

- Intr-un articol publicat in National Geographic se arata cat de mult au contat deciziile luate de autoritatile americane in timpul celei mai grave pandemii din istoria moderna a omenirii. Gripa spaniolaa aparut la sfarsitul Primului Razboi Mondial si s-a raspandit rapid in multețari odata cu intoarcerea…

- Președintele Klaus Iohannis a participat marți, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatații, la Ceremonia de semnare a Acordului de Colaborare Bienala intre Organizația Mondiala a Sanatații - Biroul Regional pentru Europa și Ministerul Sanatații din Romania.Seful statului a vorbit in discursul sau despre criza…

- Organizațiile sindicale semnatare solicita autoritaților sa inceapa un dialog deschis pentru adoptarea din timp a masurilor necesare depașirii celei mai mari provocari a vremurilor noastre, a celei mai mari crize sociale. Criza medicala este doar inceputul unei noi etape in existența umana și este insoțita…

- Bucuresti, 25 martie 2020 – Criza in care deja a intrat sectorul privat din Romania va darama, intr-un efect de domino, societatea civila si intregul sector neguvernamental. Cu programe sustinute din sponsorizari si finantari private, ONG-urile din Romania, dintre care multe desfasoara in plina stare…

- Povestea de succes a lui Sebastian Dobrincu este una inspirationala si motivationala in acelasi timp. Recent, el si-a dezvaluit povestea si o parte a personalitatii sale intr-un interviu relaxant acordat pe canalul de Youtube al celor de la HaiHui in doi. "Sebastian Dobrincu este pustiul ala…

- Momente extrem de tensionate in toata lumea, unde economia este puternic afectata de epidemia de coronavirus. La Bursa din New York, tranzacțiile au fost suspendate pentru cateva minunte dupa ce prețul petrolului s-a prabușit.

- Activista pentru mediu Greta Thunberg incearca sa obtina drepturi de autor asupra numelui si initiativei sale pentru clima Fridays For Future, pentru "a proteja miscarea si activitatile din cadrul acesteia", a anuntat adolescenta suedeza intr-un mesaj publicat pe Instagram. Marca de autor…