- Romanii care intenționeaza sa cumpere roviniete in aceasta perioada sunt vizați de un pericol ascuns. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca au fost identificate atacuri ale hackerilor pe portalul pe care se elibereaza roviniete electronice. Astfel, romanii care…

- Sezonul rece vine cu batai de cap in toate domeniile. Pielea devine sensibila și uscata, mainile sunt intotdeauna crapate, iar de la schimbari nu face rabat nici parul. Cum trebuie sa te speli pe cap in sezonul rece. In acest sens, o cunoscuta tik-tokerița vine cu sfaturi prețioase pe care sa le aplici…

Cimbrul este o planta nativa din regiunea mediteraneana și din sudul Europei, care a fost utilizata in mod tradițional ca remediu domestic, in cazul problemelor toracice și problemelor respiratorii, cum ar fi gripa, congestia in piept, racelile comune, tusea, bronșita, etc.

- O noua boala va lovi planeta. Potrivit Babei Vanga, oamenii vor imbatrani in doar cateva secunde. Baba Vanga, clarvazatoare bulgaroaica, cunoscuta și sub numele de Nostradamus al Balcanilor, este renumita pentru ca a prezis ascensiunea Statului Islamic, Brexitul și chiar atacurile din 11 Septembrie…

- Leguma minune care topeste grasimea, potrivit nutriționistului Mihaela Bilic. Pentru cei care iși doresc sa aiba un stil de viața mai sanatos, sau pur și simplu sa scape de cateva kilograme in plus, o dieta bogata in legume este alternativa ideala. Nutriționistul Mihaela Bilic este de parere ca vanata…

Aparatele electronice consuma curent electric și noaptea, atunci cand nu funcționeaza. Televizorul, prajitorul de paine, veioza și toate celelalte dispozitive electronice consuma curent daca sunt lasate in priza, chiar și atunci cand acestea sunt oprite.

- Il gasești in supermarket in stare bruta sau pe rafturile plafarurilor in cutii și aduce beneficii importante organismului uman. Planta-minune care ajuta la infecția COVID. Ghimbiriul, ca despre el este vorba, este un aliment cu proprietați spectaculoase, iar aceasta informație este confirmata și de…

- Sezonul rece favorizeaza și mai mult apariția infecțiilor respiratorii. Exista un remediu eficient și natural impotriva acestor probleme. Supa-secreta, care e un miracol in sezonul rece. Iata in randurile de mai jos cum se prepara alimentul-minune care va ține la distanța de raceli și nas infundat.…