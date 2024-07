Leacuri la îndemână pentru arsuri solare Daca ai uitat acasa loțiunea de protecție și te-ai expus, fara sa vrei, prea mult la soare, ajungand in aceasta situație, iata cateva remedii naturiste pentru arsuri solare, care sa te scape de neplacere și disconfort. Iata cateva remedii naturale impotriva arsurilor solare, pe care le aveți deja in locuința și care va vor ajuta. Iaurtul și mierea nu sunt recomandate pentru arsuri solare Contrar credințelor populare, acest tip de „leacuri babești” ar putea cauza mai mult rau decat bine, avertizeaza medicii. Ingrediente precum iaurtul, mierea sau untul nu fac decat sa retina toata caldura in interiorul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ingrijirea pielii este foarte importanta in orice sezon, dar cel mai mult pe timaul verii. Daca nu vrei sa te confrunți devreme cu ridurile și vrei sa ai o piele frumoasa, este important sa o protejezi. Cel mai mare inamic al pielii este soarele, dar cateva uleiuri naturale iți vin in ajutor.

- Apa minerala carbogazoasa nu este doar o bautura racoritoare, ci și un ingredient versatil in bucatarie, care poate inlocui diverse elemente in rețete atunci cand nu le ai la indemana. Datorita aciditații, aceasta ofera o textura ușoara și aerata preparatelor, fiind un ajutor de nadejde in multe situații.…

- Pentru tinerii din generația Z, adica cei nascuți in perioada 1990 – 2010, bronzul e mai important decat sanatatea pielii, potrivit unui sondaj recent, realizat in cadrul Lunii Conștientizarii Melanomului, citat de Hotnews. Ancheta a aratat ca 71% dintre aceștia considera ca activitațile in aer liber,…

- Nutritionistul a facut cateva recomandari cu privire la consumul de ceai negru. Acesta a precizat ce este indicat in mod special sa știm despre consumul de ceai negru si despre efectele pe care le poate avea asupra sanatații. De asemenea, el a atras atentia supra faptului ca exista persoane pentru care…

- Supa de morcovi este un preparat delicios, plin de nutrienți și ușor de facut, chiar daca nu ești vreun bucatar expert. Descopera unele dintre cele mai apreciate rețete de supa de morcovi din care sa te inspiri.De ce este buna supa de morcovi - beneficiiSupele de morcovi pot fi o modalitate delicioasa…

- Hidratarea pielii este esențiala pentru a menține un aspect sanatos și tanar. Descopera mai multe informații despre importanța hidratarii pielii, sfaturi generale și produse recomandate pentru a obține rezultatele dorite, familiarizeaza-te cu cele mai eficiente ingrediente care ajuta la hidratarea pielii…

- Atenție! Indicele UV este ridicat zilele acestea și riscați sa va ardeți pielea sau sa faceți insolație, specialiștii ne avertizeaza ca acestd temperaturi anormale sunt foarte grave pentru sanatate. Chiar daca este primavara, radiațiile solare sunt foarte puternice. Efectele nocive ale radiațiilor…