Cei nascuți in zodia fecioara sunt persoane pe cat de introvertite, pe atat de patimașe, asta arata horoscopul despre acești nativi. Ușor introvertite, in aparența, atunci cand vine vorba despre sex, Fecioarele insa pun la cale tot felul de planuri pentru a-și atrage partenerul in capcana sexuala. Fecioarele sunt pasionale și dau totul atunci cand vine vorba despre o noapte incendiara.

Potrivit horoscopului, fecioarelor știu ca acestea au tot timpul chef de sex și nu ii surprinde, mai ales ca Fecioarele au și un stil atractiv de a-și exprima sexualitatea. Cei care nu le cunosc s-ar…