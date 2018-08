Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a eliberat o presupusa militanta turcoaica in urma unei solicitari din partea presedintelui american Donald Trump, a declarat vineri un oficial israelian, dupa ce cotidianul Washington Post a informat ca decizia face parte dintr-o incercare esuata a Casei Albe de a obtine din partea Ankarei…

- Israelul a eliberat o presupusa militanta turcoaica in urma unei solicitari din partea presedintelui american Donald Trump, a declarat vineri un oficial israelian, dupa ce cotidianul Washington Post a informat ca decizia face parte dintr-o incercare esuata a Casei Albe de a obtine din partea Ankarei…

- Joi, 12 iulie, președintele american Donald Trump si-a semnalat inca o data optimismul in legatura cu apropierea de Coreea de Nord, facand un gest diplomatic fara precedent: publicarea unei scrisori primite de la Kim Jong-un, scrie Rador, care citeaza Le Soir.

- Președintele american Donald Trump a atacat New York Times si Washington Post publicații care il critica in mod constant pe președintele american. Trump cere ștergerea conturile de Twitter ale acestora.

- Presedintele american Donald Trump i-a sugerat omologului sau francez Emmanuel Macron in timpul intalnirii lor din luna aprilie la Casa Alba ca Franta sa paraseasca Uniunea Europeana si sa incheie un acord de schimb bilateral cu SUA, afirma vineri publicatia Washington Post, citata de AFP. "De ce sa…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca jurnalistii de la Washington Post vor sa intre in greva din cauza salariilor mici, referindu-se la o scrisoare adresata de acestia patronului lor, Jeff Bezos, in care afirma ca date fiind rezultatele bune al publicatiei, s-ar impune marirea salariilor angajatilor…

- Fiul cel mare al lui Donald Trump s-a intalnit in 2016 cu un reprezentant a doua monarhii din Golf, relateaza sambata New York Times. Reiese ca Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite au cautat sa-l sprijine pe republicanul Donald Trump in alegerile prezidențiale americane pe care el le-a caștigat in…

- Avocatul presedintelui american Donald Trump, Michael Cohen, a cerut guvernului din Qatar cel putin un milion de dolari (845.000 de euro) in decembrie 2016 pentru a beneficia de contracte in cadrul urmatoarei administratii Trump, a scris cotidianul american „Washington Post“.