Stiri pe aceeasi tema

- Imigrantii, în centrul unui razboi diplomatic între Italia si Franta, ce risca sa divizeze Europa. Guvernul de la Paris a acuzat Roma de cinism si iresponsabilitate pentru ca a refuzat sa primeasca vasul Aquarius, cu peste 600 de migranti la bord.

- Prim-ministrul italian Giuseppe Conte a raspuns marti la criticile vehemente din partea Frantei in legatura cu gestionarea de catre Italia a unui aflux de migranti, acuzand la randul sau Parisul de ipocrizie, cinism si rigiditate, informeaza Reuters. Franta a denuntat anterior refuzul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a caracterizat luni drept "inacceptabila" inlaturarea posterului unei reviste care il critica pe presedintele turc Recep Tayyip Erdogan dintr-un stand de ziare din sudul Frantei, relateaza DPA, potrivit Agerpres. "Este cu totul inacceptabil ca postere ale…

- Presa israeliana este unanima: discursul președintelui Trump și anunțul retragerii Statelor Unite din acordul nuclear iranian reprezinta o victorie retorica pentru prim-ministrul israelian. Dar persista incertitudinea cu privire la succesiunea evenimentelor: poziția europeana și reacția iraniana sunt…

- Arabia Saudita este vrea sa trimita trupe in Siria care sa se alature coaliției coordonate de SUA, potrivit unui anunț facut de ministrul saudit de Externe, Adel al-Jubeir. ”Suntem in discutii cu Statele Unite si am astfel de discutii inca de la inceputul crizei siriene in 2011 in legatura cu trimiterea…

- SUA, Marea Britanie si Franta au atacat sambata dimineata mai multe zone din Siria care se presupune ca ar avea legatura cu armele chimice pe care regimul sirian este acuzat ca le-a folosit impotriva civililor din Duma in urma cu o saptamana.

- Conflictul mondial a fost declarat oficial, astazi se așteapta o decizie care ar putea fi istorica – și ar putea declanșa un dezastru la nivel global. Azi noapte, agențiile internaționale au transmis o veste cu o incarcatura deosebita: Franta si Statele Unite au acuzat luni Rusia pentru presupusele…

- Trei bucatari din Franta au luat lectii de gatit de la maicuțele care slujesc la manastirea din satul Frumoasa, raionul Calarași. In postul Pastelui, calugaritele si-au facut timp pentru a-i invata pe francezi cum se pregatesc placintele moldovenești.