Le Pen, tot mai aproape de Macron?

Stiri pe aceeasi tema

- La o conferința de presa de marți, candidatul de extrema-dreapta Marine Le Pen a declarat ca oferta lui Emmanuel Macron de a atenua reformele planificate in domeniul pensiilor este de a „amagi” alegatorii inaintea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Franța, adaugand ca lui ii este…

- Candidata de extrema dreapta Marine Le Pen se apropie de presedintele in exercitiu, Emmanuel Macron, iar prezenta electoratului la urne in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Franta va fi si mai redusa decat in primul tur, arata un sondaj preluat marti de Reuters, potrivit Agerpres. Fii…

- Marine Le Pen, candidata de extrema dreapta la alegerile prezidențiale franceze, a declarat marți ca susține pe scara larga sancțiunile impotriva Rusiei ca raspuns la invazia Ucrainei, dar se opune celor impuse in privința aprovizionarii cu petrol și gaze rusești, relateaza BBC . Le Pen a ajuns din…

- Candidata de extrema-dreapta la președinția Franței, Marine Le Pen , a declarat ca iși va continua campania in turul doi al alegerilor prezidențiale cu „calm și determinare”, invațand lecțiile din duelul anterior cu actualul președinte Emmanuel Macron. Macron și Le Pen au ieșit invingatori in primul…

- Presedintele in functie, Emmanuel Macron, si candidata de extrema-dreapta Marine Le Pen s-au calificat in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Franta, ce va avea loc pe 24 aprilie, conform primelor estimari ale sondajului Ifop la iesirea de la urne, transmite Reuters.

- Eric Zemmour, candidat de extrema dreapta la alegerile prezidentiale din Franta din luna aprilie, a facut din deportarea a un milion de straini un subiect central al platformei sale electorale, a transmis ieri dpa, preluata de Agerpres.”Ceea ce as vrea este sa-i trimit inapoi pe toti oamenii pe care…

- Eric Zemmour, candidat de extrema dreapta la alegerile prezidentiale din Franta din luna aprilie, a facut din deportarea a un milion de straini un subiect central al platformei sale electorale, transmite marti dpa. 'Ceea ce as vrea este sa-i trimit inapoi pe toti oamenii pe care nu vrem sa-i mai avem',…

- Parisul este pregatit sa-și slabeasca controlul asupra Corsicai, intr-un proces care ar putea duce la un statut de autonomie pentru insula, inca nedecis, a declarat ministrul de interne al Franței, citat de un ziar din Corsica. Guvernul este hotarat sa se angajeze intr-o „discuție fara precedent pentru…