- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat ca partidul de extrema dreapta Adunarea Naționala (RN) și coaliția de stanga Noul Front Popular – ambele fruntașe in previziunile pentru alegerile parlamentare – risca sa aduca „razboi civil” in Franța, conform The Guardian.

- Emmanuel Macron a denuntat miercuri, in cadrul Consiliului de ministri, „flagelul antisemitismului” dupa ce o adolescenta de origine evreiasca a fost violata in apropiere de Paris, presedintele francez cerand ca in scoli sa se discute despre rasism si antisemitism. Seful statului a rostit „cuvine solemne…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut miercuri partidelor rivale din ambele parti ale centrului politic sa i se alature pentru a forma o alianta democratica impotriva partidului de extrema dreapta Adunarea Nationala (RN), condus de Marine Le Pen, potrivit Reuters, conform actualitate.org. Macron…

- Partidul de extrema dreapta Adunarea Naționala – Rassemblement National (RN), al lui Marine Le Pen, a caștigat in mod clar alegerile europarlamentare din Franța, arata sondajele efectuate la ieșirea de la urne, potrivit agenției Reuters. Rassemblement National (RN) a obținut peste 32 la suta din voturi…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut vineri, intr-un discurs in Parlamentul Franței, o paralela intre Europa din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial (1939-1945) și Europa contemporana „amenințata de Rusia”.Zelenski a fost invitat sa ia cuvantul in Parlamentul Franței a doua zi de la…

- In timp ce femeile voteaza acum la fel de mult, daca nu mai mult, decat barbații in Europa, Franța se remarca prin atracția extremei drepte pentru unele dintre ele, arata Anja Durovic, cercetator in științe politice, intr-un interviu pentru Le Monde, cu ocazia implinirii a 80 de ani de la dreptul de…

- Partidul de extrema dreapta Adunarea Nationala (RN) din Franta va interzice valul islamic in spatiile publice daca va castiga alegerile prezidentiale din 2027, a declarat duminica deputatul Jean-Philippe Tanguy, membru al conducerii formatiunii si colaborator apropiat a liderei partidului, Marine Le…

- Extrema dreapta franceza promite din nou ca va interzice valul islamic pe strada, daca va caștiga alegerile. O promisiune facuta și de Marine Le Pen și care a costat-o scump la alegerile prezidentiale din 2022, cand a pierdut in fața lui Emmanuel Macron.