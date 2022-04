Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura din Paris a comunicat astazi agentiei dpa ca a primit un raport din partea OLAF (Oficiul European de Lupta Antifrauda) in care Marine Le Pen, candidata de extrema dreapta la presedintia Frantei, este acuzata de deturnare de fonduri, informeaza Agerpres. Procurorii examineaza in prezent documentul…

- Franta Marine Le Pen si apropiati de-ai sai sunt acuzati ca au deturnat aproximativ 600.000 de euro din bani publici europeni in timpul exercitarii mandatului lor de europarlamentari. Acuzatia vine din partea biroului european antifrauda, potrivit unui nou raport dezvaluit sambata de site-ul francez…

- Primul executiv regional din Spania in care va guverna extrema dreapta, alaturi de conservatori, a obtinut luni unda verde de la parlamentul regional din Castilia-si-Leon (centru), un eveniment fara precedent in mai bine de patru decenii de la revenirea democratiei in tara, noteaza AFP. Fii la…

- Familia istorica a extremei drepte franceze s-a destramat si mai mult vineri, dupa ce Marion Marechal, nepoata candidatei la presedintie Marine Le Pen, a afirmat ca se gandeste sa treaca de partea rivalului acesteia, Eric Zemmour, comenteaza AFP. "Ma gandesc, nu am luat nicio decizie", a declarat…

- Premierii ungar Viktor Orban si polonez Mateusz Morawiecki, precum si Marine Le Pen, candidata la presedintia Frantei, vor fi prezenti vineri si sambata la Madrid pentru o reuniune a partidelor suveraniste de extrema dreapta si conservatoare europene, a anuntat partidul spaniol Vox, care organizeaza…