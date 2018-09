Le Monde: Suedia, o ţară europeană ca oricare alta E bine stiut, aparentele sunt adesea inselatoare; acest scrutin suedez nu face exceptie. Dinamica ce se ascunde in spatele cifrelor e cea care actioneaza intr-o mare parte a democratiilor occidentale: cresterea populismului si a extremei drepte (SD creste de la 12,9% la 17,6% in patru ani) si slabirea partidelor de guvernamant traditionale (social-democratii, in scadere cu 3 puncte, fac cel mai prost scor din istoria lor, Moderatii de centru dreapta pierd 3,5 puncte, cu 19,8%), potrivit Le Monde , citat de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

Social Democratii au obtinut 25,4 % dintre voturile suedezilor in alegerile parlamentare de duminica, cel mai slab rezultat al partidului din 1908 incoace. De asemenea, Moderatii au obtinut 18,4% din voturi iar partidul anti-imigratie Democratii Suedezi 16,3%, conform unui exit-poll difuzat de televiziunea…

