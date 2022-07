Stiri pe aceeasi tema

Ingrijorat de riscul proliferarii razboiului, Bucureștiul vrea sa primeasca peste 10.000 de soldați americani și sa achiziționeze submarine franceze.

- Ministrul Apararii din Romania, Vasile Dincu, este ingrijorat de procesul de rusificare a zonelor cucerite de ruși in Ucraina, in special in Donbas, și de intenția președintelui Vladimir Putin de a ocupa și sudul țarii.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut marți, la Palatul Cotroceni, o conferința de presa, prima de acest fel in ultimul an. Au fost saptamani foarte bune, daca ne gandim doar la ultimele mari care au avut loc, Summitul NATO de la Madrid și Reuniunea Consiliului European. Aceste intalniri…

- Romania se afla in clubul "select" al statelor emergente cu deficite gemene (bugetar si de cont curent) de peste 7- din PIB, alaturi de tari precum Tunisia, Kenya, Uganda, Rwanda, Romania si Maldive, avertizeaza agentia de rating Fitch. Ponderea pietelor emergente cu deficite bugetare si de cont curent…

- Majoritatea covarșitoare a romanilor considera Rusia drept vinovata pentru razboiul din Ucraina. De asemenea, romanii susțin trimiterea de trupe NATO in Romania și cred ca resursele de gaz de la Marea Neagra vor aduce independența energetica a Romaniei, se arata in ultimul

Rusia și China au organizat primul exercițiu militar comun de la inceputul razboiului din Ucraina, relateaza The New York Times, potrivit mediafax.

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov i-a informat joi pe omologii sai din statele BRICS despre evolutia campaniei militare ruse in Ucraina, in timpul unei reuniuni ministeriale a acestui grup format din Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud, transmite agentia EFE.

Ucraina si Rusia au efectuat, vineri, un nou schimb de prizonieri, fiind repatriati 41 de cetateni ucraineni, anunta autoritatile de la Kiev, fara a dezvalui cati militari rusi au fost eliberati, informeaza cotidianul Le Monde.