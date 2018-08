Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian a efectuat pe 22 mai o vizita exceptionala si "secreta" in Egipt, unde a discutat cu presedintele Abdel Fattah al-Sissi despre un armistitiu in Fasia Gaza, a relatat luni o televiziune israeliana, citata de AFP si Reuters. Pana in prezent nu s-a putut obtine o confirmare oficiala…

- Armistițiu intre Israel și Palestina in Fașia Gaza duminica, dupa ce sambata a fost una dintre cele mai violente zile de la reizbucnirea violențelor intre cele doua tabere, provocata de recunoașterea de catre SUA a Ierusalimului drept capitala Israelului, scrie Reuters. Dupa o zi de lupte acerbe in…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a intalnit luni, la Amman, cu regele iordanian Abdullah al II-lea, cu care a discutat probleme regionale, printre care si statutul Ierusalimului, transmit AFP, dpa si Xinhua, citand surse oficiale din cele doua state vecine, informeaza Agerpres.Vizita…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi a ordonat deschiderea in mod exceptional timp de o luna a granitei cu Gaza cu ocazia Ramadanului, masura ce survine dupa protestele in care au fost ucisi luni...

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi a dat asigurari miercuri seara ca este "in contact" cu israelienii si palestinienii, in contextul confruntarilor sangeroase survenite saptamana aceasta la frontiera intre Fasia Gaza si Israel, informeaza joi AFP, preia Agerpres.Fortele israeliene…