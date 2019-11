Stiri pe aceeasi tema

- ”Putem sa-l declaram rege cu scorul asta. Nu e scor de competiție prezidențiala, e scor de uns al lui Dumnezeu”, a declarat Traian Basescu la B1 TV. Fostul presedinte a mai afirmat ca actualul sef al statului nu va putea modifica Constituția. ”Nu va reuși sa modifice Constituția. Are…

- Jurnalistii straini vad intr o lumina pozitiva victoria categorica a lui Klaus Iohannis in fata Viorica Dancila, scrie digi24.ro. Romania a aratat ca vrea sa ramana in Europa este o idee desprinsa din articolele mai multor publicatii importante de pe continent.Infrangere istorica a stangii la prezidentialele…

- Inaintea alegerilor prezidențiale, liderul PSD Franța, Viorel Otet, tragea un semnal de alarma și arata ca liderii PSD din Romania nu sunt deloc interesați de voturile din diaspora. Otet susține ca aceștia nu trimit niciun material de campanie, nu se organizeaza și se arata total dezinteresați de…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. France 24 anticipa rezultatul scrutinului, in materialul in care informa despre scrutinul de astazi. "Actualul președinte al Romaniei, Klaus Iohannis, pare ca va fi reales in urma celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale de duminica, ceea ce ar confirma traiectoria…

- Viorica Dancila a vorbit in cadrul conferinței de presa pe care a susținut-o la Parlament, despre prioritațile pe care le-ar avea in calitate de președinte al Romaniei. „Vreau sa fac un referendum pe imunutate. Vreau sa fac eu ceea ce a promis și nu a facut Klaus Iohannis. O a doua prioritate este Schengenul.…

- Cosmin Necula a precizat ca practica executiilor staliniste de pe vremea lui Liviu Dragnea continua in PSD. "In luna mai am cerut demisia Vioricai Dancila și a guvernului. Am explicat in repetate randuri cum acest Guvern a furat 100 de milioane de lei din banii bacauanilor și ne-a dat inapoi,…

- Catalin Ivan a declarat, joi, la emisiunea „Gandurile lui Cristoiu”, ca nu se teme de ceilalți candidați la prezidențiale, insa aceștia fug de dezbateri. El a adaugat ca daca ar avea o dezbatere electorala cu Klaus Iohannis l-ar intreba pe șeful statului ce il recomanda pentru inca un mandat, anunța…

- PNL și Klaus Iohannis sunt principalii caștigatori ai moțiunii care a dus la demiterea Guvernului Dancila, iar PSD se afla acum in prag de dezagregare, a spus Stelian Tanase pentru Libertatea, in emisiunea Adriana Nedelea la Fix. Tanase crede ca pesediștii ar putea sa susțina pe altcineva pentru prezidențiale,…