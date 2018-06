Stiri pe aceeasi tema

- Cupa Mondiala 2018 a inceput astazi! Editia a 21-a a CM 2018 de fotbal este gazduita de Rusia pana pe 15 iulie, pe 12 stadioane din 11 orase. Romania nu s-a calificat la Cupa Mondiala din acest an. Reprezentativa Rusiei a invins, joi, pe stadionul Lujniki, din Moscova, cu scorul de 5-0 (2-0), selectionata…

- Cupa Mondiala de fotbal 2018 este ''cel mai mare turneu sportiv din lume'', a afirmat Vladimir Putin, declarand deschisa competitia, inainte de lovitura de incepere a meciului Rusia - Arabia Saudita, la Moscova, scrie AFP Foto: (c) Kai Pfaffenbach/REUTERS "Va felicit pentru debutul…

- Cupa Mondiala de fotbal din Rusia va debuta joi 14 iunie si se va incheia pe 15 iulie, pe acelasi stadion, Lujniki, din Moscova. Competitia va fi deschisa de partida dintre Rusia, echipa gazda, si Arabia...

- Campionatul Mondial de fotbal va debuta joi cu partida din Grupa A dintre tara gazda, Rusia, si Arabia Saudita, programata sa inceapa de la ora 18:00 (ora Romaniei). Meciul se va disputa la Moscova, pe arena Lujniki, si va fi precedat de ceremonia de deschidere a CM...

- Cupa Mondiala de fotbal din Rusia se va desfasura in perioada 14 iunie - 15 iulie pe 12 stadioane din 11 orase, cu 32 de echipe, impartite in opt grupe. Competitia va debuta cu partida dintre Rusia, echipa gazda, si Arabia Saudita, joi 14 iunie, de la ora 18,00 (ora Romaniei), pe stadionul…

- Legenda fotbalului brazilian Edson Arantes do Nascimento, cunoscut mai bine sub numele de Pele, si-a anulat calatoria in Rusia, pe care urma sa o efectueze duminica, pentru a sustine o conferinta la cea mai importanta universitate din aceasta tara, punand sub semnul intrebarii prezenta sa la partida…

- Meciul de deschidere al turneului final va avea loc pe stadionul Lujniki din Moscova, intre tara gazda, Rusia, si Arabia Saudita. „Voi canta la meciul de deschidere a FIFA World Cup din Rusia, joi, chiar inaintea primului meci dintre Rusia si Arabia Saudita. Nu ratati", a spus Williams in mesajul video…

- Britanicul Robbie Williams a anuntat prin intermediul unui montaj video ca va canta, joi, la Moscova, inaintea primului meci de la Cupa Mondiala 2018, scrie news.ro.Meciul de deschidere al turneului final va avea loc pe stadionul Lujniki din Moscova, intre tara gazda, Rusia, si Arabia Saudita.…