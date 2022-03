Le Monde: Cum își poate reduce Europa dependența excesivă de gazul din Rusia Iarna, cu consumurile sale ridicate pentru incalzire, tocmai se apropie de sfarșit, dar o intrebare esențiala se profileaza pentru urmatoarea iarna. Cum se va reduce, pe termen foarte scurt, ultradependența Uniunii Europene de aprovizionarea cu gaze rusești? Le Monde se intreaba cum ne putem lipsi de aproximativ 40% din gazul consumat și de 45% din gazul importat in 2021 la nivelul UE? Aceste procente variaza de la o țara la alta, Franța fiind mult sub acest procent (17% din importurile sale de gaze in 2020), iar Germania mult peste acest procent (mai mult de 50%). Dar problema UE ramane totuși… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

