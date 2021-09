Le Monde: Când cea mai mare economie a Uniunii își schimbă șeful, subiectul este crucial In aceste zile toți ochii sunt ațintiți spre Germania, alegerile legislative din aceasta țara, care vor avea loc pe 26 septembrie, fiind in prim plan. „Cand cea mai mare economie a Uniunii iși schimba șeful și, in plus, iese dintr-una dintre cele mai grave crize ale continentului, subiectul este crucial”, noteaza editorialistul de la Le Monde. Sunt enumerate ingrijorarile legate de Germania post-Merkel: „Franța pierde, in orice caz, un partener cu care a putut sa intrețina legaturi stranse și sa dea o noua viața cuplului franco-german, ceea ce a permis in special punerea in aplicare a planului-pachet… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Nationala pentru Ocuparea Forței de Munca a anunțat ca prin intermediul retelei EURES Romania au fost scoase 612 locuri de munca vacante in Uniunea Europeana. Locurile de munca sunt dupa cum urmeaza: Germania – 389 locuri de munca : taietor de carne si lucrator in productie; vopsitor industrial;…

- In prezent, Polestar are un portofoliu format din doua modele și este prezent pe piețe precum Statele Unite, China, Canada, Belgia, Germania, Marea Britanie, Suedia, Olanda, Norvegia și Elveția. Oficialii producatorului suedez au anunțat deja ca urmeaza și altele, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Australia,…

- Câteva sute de cetateni americani care vor sa paraseasca Afganistanul au ramas în tara dupa plecarea trupelor SUA, a estimat secretarul de stat Anthony Blinken, care a declarat luni noapte ca misiunea militara s-a încheiat, dar una diplomatica a început, potrivit BBC. Cu toate…

- CFR Cluj este prima echipa romaneasca ce va participa in grupele Conference League, cea mai noua competiție inter-cluburi inființata de UEFA. Campioana Romaniei face parte din Grupa D, alaturi de echipa olandeza AZ Alkmaar, formația ceha Jablonec si de gruparea daneza Randers, potrivit tragerii la sorti…

- Grecia este in prima linie in fata fenomenului migratiei si a avertizat ca Uniunea Europeana nu mai poate gestiona inca o criza migratorie precum cea din 2015. Trebuie sa actioneze repede pentru a opri cat mai multi cetateni afgani sa-si paraseasca tara aflata in conflict, a declarat ministrul grec…

- Belgia se mentine pe primul loc in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii pe 12 august, urmata de Brazilia si Franta, care au facut rocada intre ele fata de ierarhia din luna mai, in timp ce Romania ocupa locul 45, pierzand doua pozitii. Romania, locul 43 in luna mai,…

- Pana astazi, 11 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.236 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați.In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 26 cazuri noi de…

- Vestea ca Benone Sinulescu a fost internat in spital a ajuns și la urechile Irinei Loghin. Celebra interpreta de muzica populara in varsta de 82 de ani a dezvaluit cum a aflat despre starea colegului ei de breasla și a anunțat ca deja se roaga pentru sanatatea lui. „Nu am mai vorbit de vreo doi ani…