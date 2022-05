Le Figaro scrie despre vizita din Bucureși a lui Jill Biden: România, esenţială pentru Ucraina Dupa ce s-a intalnit cu militari americani la o baza aeriana NATO din Constanta, Jill Biden s-a deplasat la Bucuresti, pentru a vorbi cu voluntari si reprezentanti ai organizatiilor nonguvernamentale care se ocupa de preluarea si asistenta acordata refugiatilor ucraineni care au fugit de razboi. Katia, o refugiata aflata in capitala Romaniei, afirma pentru cotidianul Le Figaro ca i-ar fi placut sa o intalneasca pentru Prima Doamna a SUA pentru a-i multumi „pentru ceea ce fac Statele Unite pentru Ucraina”. Tanara de 24 de ani a ajuns in Romania la jumatatea lunii martie, cu fratele ei de 16 ani,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

