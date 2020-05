Stiri pe aceeasi tema

- Le Figaro: Renault are in plan sa renunte la 5.000 de angajati, pana in anul 2024. De ce “se tocmește” guvernul francez in privința ajutorului pentru proprietarul Dacia Renault este pe punctul de a anunta un plan de reducere a costurilor cu doua miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari),…

- Renault este pe punctul de a anunta un plan de reducere a costurilor cu doua miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari), care implica renuntarea la 5.000 de angajati pana in anul 2024, a anuntat publicatia franceza Le Figaro, citata de Reuters, noteaza Agerpres. Producatorul auto francez, care inca…

- ​Renault va anunța planul de restructurare care sa-i asigure supraviețuirea pe mai departe, iar una dintre masuri este reducerea cu 5.000 de persoane a efectivelor din Franța, scrie Le Figaro. Se vor face și schimbari la activitatea uzinelor, în ideea de investiții mai mari în mașinile electrice…

- ​Guvernul francez a anunțat un plan de salvare de 8 miliarde de euro pentru industria auto, puternic afectata de pandemie, anunța BBC, scrie Mediafax.Propunerea președintelui Emmanuel Macron include 1 miliard de euro menit sa asigure subvenții de pâna la 7.000 euro la cumpararea vehiculelor…

- Sindicat: Renault vrea sa-si reduca costurile cu doua miliarde de euro. Ar putea urma reduceri de personal si inchideri de fabrici Renault ar putea anunta joi reduceri de personal si inchideri ale fabricilor, deoarece producatorul auto francez vrea sa-si reduca costurile cu doua miliarde de euro, a…

- Masurile adoptate de Guvernul de la Paris pentru a sustine economia afectata de criza provocata de pandemia de coronavirus (COVID-19) au costat 450 de miliarde de euro, echivalentul a 20% din Produsul Intern Brut al Frantei, a declarat luni ministrul de Finante, Bruno Le Maire, transmite Reuters.De…

- Guvernul de la Paris va insista asupra pastrarii fabricilor Renault in Franta si vrea ca tara sa ramana centrul global al grupului pentru inginerie, cercetare, inovare si dezvoltare, a afirmat miercuri premierul Edouard Philippe, in Senat, transmit DPA si Reuters potrivit Agerpres. Executivul este…

- Giganții Air France și Renault primesc miliarde de euro de la statul francez, pentru a rezista crizei generate de pandemie Operatorul aerian Air France va primi imprumuturi garantate de statul francez in valoare de 7 miliarde de euro, pentru a evita o criza de numerar in contextul actual al crizei provocate…