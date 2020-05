Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarul Dacia “se lupta sa supravietuiasca.” Renault vrea sa inchida uzine și negociaza un imprumut garantat de stat de 5 mld. euro Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a avertizat ca grupul Renault se lupta sa supravietuiasca in contextul crizei declanțate de pandemia cu…

- Uzina Revoz din Novo Mesto, filiala a grupului Renault in Slovenia, a transmis o declarație prin care anunța ca va reduce numarul de angajați din cauza pandemiei de coronavirus. "Din cauza incertitudinilor din piața și a scaderii cereri globale, circa 400 de angajați vor inceta sa mai lucreze pentru…

- ​Renault intenționeaza sa reduca efectivele uzinei din Novo Mesto (Slovenia), dupa ce vânzarile modelului Clio au fost afectate de uriașa criza sanitara. Planul ar fi o reducere cu peste 10% a numarului de angajați la uzina care produce anual peste 200.000 de mașini. Renault a anunțat…

- Compania americana de transport Uber a anunțat pierderi de 2,9 miliarde de dolari pe primul trimestru al acestui an, din cauza scaderii valorii unor investiții.O pierdere de 2,1 miliarde de dolari provine din deprecierea valorii unor investiții, conform Reuters. Uber a mai anunțat concedierea a 3.700…

- Operatorul aerian Air France va primi imprumuturi garantate de statul francez in valoare de sapte miliarde de euro (7,6 miliarde de dolari), pentru a evita o criza de numerar in contextul actual al crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), a anuntat vineri ministrul francez de Finante,…

- Renault discuta cu guvernul francez pentru un imprumut acordat de stat in valoare de cateva miliarde de euro pentru a-și asigura lichiditațile in timpul pandemiei de coronavirus, a anunțat joi producatorul auto francez, citat de Reuters, potrivit news.ro.La fel ca și alți producatori auto…

