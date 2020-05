Le Figaro: Renault are in plan sa renunte la 5.000 de angajati, pana in anul 2024. De ce “se tocmește&" guvernul francez in privința ajutorului pentru proprietarul Dacia Renault este pe punctul de a anunta un plan de reducere a costurilor cu doua miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari), care implica renuntarea la 5.000 de angajati pana in anul 2024, a anuntat publicatia franceza Le Figaro. Producătorul auto francez, care încă aşteaptă finalizarea discuţiilor cu autorităţile de la Paris pentru un împrumut garantat de stat, în valoare…