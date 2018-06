Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatii au adoptat o redistribuire a mandatelor in Parlamentul European (PE) dupa plecarea deputatilor britanici, din cauza Brexitului, in vederea viitoarelor alegeri europene din mai 2019, prin care Romania va primi inca un mandat, relateaza AFP, conform news.ro.Adunarea, reunita miercuri…

- Corespondența din Strasbourg de la Carmen DINU "Parlamentul European este, pentru mine, sediul legitimitații europene, a responsabilitații și a vitalitații sale. Aici se joaca o parte din viitorul Europei, (...), aici trebuie sa incepem renașterea unei Europe conduse de spiritul acestor popoare”, a…

- 'Comisia Europeana propune ca Consiliul (reprezentand statele membre) sa decida deschiderea negocierilor de aderare cu Albania si cu Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei', a declarat Federica Mogherini intr-o conferinta de presa la Strasbourg, unde Parlamentul European este reunit in plen.…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat miercuri o rezolutie care prezinta un posibil cadru de asociere pentru viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa Brexit, potrivit unui comunicat de presa al PE. Rezolutia a fost adoptata cu 544 voturi…