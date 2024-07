Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi, fost capitan cu 125 de selectii pentru Romania, este hotarat sa mearga pe urmele legendarului sau tata, scriu jurnalistii de la Le Figaro inaintea meciului tricolorilor cu Olanda de azi.

- Toata suflarea fotbalistica din țara e alaturi de Naționala in lupta extraordinara cu Olanda din optimile Canpionatului European. Strigam toți, intr-un singur glas: R O M A N I A, ale! Ar fi prima data cand am depași un tur eliminatoriu la un Campionat European, ceea ce ar insemna o performanța extraordinara…

- REȘIȚA – Romania va intalni Olanda marți, de la ora 19, in optimile Campionatului European, iar reșițeanul Cristian Chivu a precizat faptul ca forța naționalei pregatire de Eduard Iordanescu este spiritul colectivului! „Marele jucator-vedeta al Romaniei este echipa, spiritul colectivului. La tot acest…

- Mihai Stoichița (70 de ani), directorul tehnic al Federației Romane de Fotbal, a analizat la GSP Live adversara Romaniei din optimi și a oferit detalii despre titularizarea lui Ianis Hagi și despre cine il va inlocui pe Nicușor Bancu, suspendat pentru cumul de cartonașe. Romania va infrunta Olanda in…

- Calificarea Romaniei in optimile de la Euro 2024 a scos mii de suporteri in strada, pentru a sarbatori ca tricolorii ajung din nou, dupa 24 de ani, in fazele superioare ale unui turneu final. Imaginile cu petrecerea lor au fost catalogate drept „incredibile” de catre Radu Dragușin, fundașul in varsta…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei s a calificat in optimi la Campionatul Euroepan din Germania, castigand grupa E.Titular in ultimul meci din grupa, 1 1 cu Slovacia, Ianis Hagi a declarat:Ne am indeplinit primul obiectiv, iesirea din grupa. Aveam si obiectiv sa scoatem lumea in strada, sa fie mandri.…

- In jur de 30.000 de suporteri romani sunt așteptați la meciul decisiv pentru calificarea in „optimi” cu Slovacia, din grupa E de la Euro 2024. Cu aproximativ o ora inainte de meci, „tricolorii” au intrat pe teren in aplauzele miilor de romani care se aflau in tribunele Franfurt Arena.Selecționerul Edward…

- Capitanul „Generatiei de Aur”, Gheorghe Hagi, a declarat, vineri, ca se bucura si are respect total fata de actuala echipa nationala care a dus Romania din nou pe scena unui Campionat European si spera ca aceasta sa treaca in Germania de faza grupelor. „Ne bucuram ca echipa nationala ne-a adus iar pe…