Le Figaro: Dimensiunile dezastrului ecologic al războiului din Ucraina sunt uriașe Cotidianul francez Le Figaro a prezentat, astazi, un reportaj cu dimensiunile uriașe ale dezastrului ecologic din Ucraina, generat de razboiul cu Rusia, dar, surprinzator, niciun oficial european nu vorbește despre așa ceva. Realitatea ecologica din spatele razboiului Le Figaro precizeaza ca dezastrul ecologic din Ucraina este o consecința a razboiului, iar anchetatorii de specialitate au identificat deja peste 23.000 de daune provocate mediului de razboi. Publicația franceza susține ca ”In timp ce Ucraina gazduiește 35% din biodiversitate, multe specii de animale, plante și rezervații naturale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

