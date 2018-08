Stiri pe aceeasi tema

- Nicaieri în Uniunea Europeana, nici în Polonia și nici în Ungaria, atacurile împotriva Justiției nu sunt atât de violente, abuzurile asupra libertaților atât de numeroase și de grave, iar politicienii

- Calitatea proiectelor, fie ca sunt in discutie drumuri, autostrazi, poduri, pasaje, blocuri de apartamente si in special birouri, centre comerciale si spatii industriale, creste cu fiecare imobil livrat pe piata locala, pe masura ce pretentiile dezvoltatorilor sunt tot mai mari. De partea…

- Reprezentanti ai autoritatilor de la Budapesta si Varsovia au lansat, in cadrul dezbaterilor Universitatii de Vara de la Tusnad, atacuri la adresa Uniunii Europene, despre care au sustinut ca incearca sa controleze prea mult guvernele nationale, dar si critici la adresa Romaniei.

- Fostul vicepreședinte al SUA in mandatul Obama, Joe Biden, critica extrem de dur Romania, Ungaria și Polonia. Biden arata ca liderii puterii de la București distrug instituțiile anticorupție, sub pretextul ca doresc sa le faca mai eficiente. Citește și: Adevarata BOMBA din dosarul lui Dragnea:…

- Comisia Europeana a anunțat ca va investi 265 de milioane de euro din Fondul de coeziune pentru a construi o autostrada care va lega Ungaria de Romania. E vorba despre o noua secțiune a autostrazii M4 care va permite strabatarea distanței de la Budapesta pana la granița cu Romania in doua ore și 40…