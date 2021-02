Stiri pe aceeasi tema

- Germania, Suedia si Polonia au anuntat luni ca vor expulza cate un diplomat rus in replica la deciziile anuntate vineri de Rusia, in timp ce seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, se afla intr-o vizita oficiala la Moscova, relateaza Reuters si AFP. Ministerul de Externe german a anuntat…

- Rusia a anunțat vineri expulzarea unor diplomați din Suedia, Germania și Polonia, acuzându-i ca au luat parte la protestele ilegale de luna trecuta împotriva încarcerarii opozantului Kremlinului Alexei Navalnîi, informeaza Reuters.Ministerul rus de Externe a transmis într-un…

- CARAS-SEVERIN – Un exercitiu al politistilor de frontiera europeni se deruleaza, timp de un an, in zona noastra, cei 33 fiind detasati pentru combaterea migratiei prin granita terestra cu Serbia! Structurile de frontiera din tara gazduiesc o operatiune pusa la cale de Agentia Europeana pentru Poliția…

- Vanzarile retailerilor nealimentari au revenit la nivelul dinaintea pandemiei. Consumul este peste nivelul maxim inregistrat inaintea crizei Vanzarile retailerilor de produse nealimentare au revenit la nivelul de dinainte de criza provocata de COVID-19, chiar daca magazinele au fost inchise in perioada…

- 2020 a fost cel mai dificil an pentru retailul romanesc de la recesiunea din 2009-2010 incoace, cu centre comerciale complet inchise in primavara timp de doua luni, dar impactul general ramane inegal. Retailerii care aveau deja magazine online au fost caștigatori, avand in vedere ca vanzarile online…

- TransferGo și Mastercard au anunțat un parteneriat prin intermediul caruia clienții lor din 20 de țari europene pot face acum transferuri de bani internaționale de pe orice card de debit sau din orice cont bancar, direct pe un card de debit sau credit Mastercard. Datorita platformei Mastercard Send,…

- Numarul cazurilor de coronavirus din Estul Europei a trecut de 5 milioane sambata, anunța Reuters, in timp ce guvernele din intreaga Europa iau masuri pentru a incerca sa limiteze cazurile in creștere, anunța MEDIAFAX. Regiunea, care cuprinde Belarus, Bulgaria, Republica Ceha, Ungaria, Polonia,…