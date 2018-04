Le-au căzut DIAMANTE din cer Acea "protoplaneta", de marimea lui Marte sau a lui Mercur, s-a format in primii 10 milioane de ani de viata ai Sistemului Solar, inainte de a fi distrusa in urma coliziunilor cu alte corpuri ceresti telurice, potrivit cercetatorilor europeni.



Asteroidul, denumit 2008 TC3 sau Almahata Sitta, avea marimea unui automobil. El a fost reperat de astronomi cu cateva ore inainte de coliziunea cu Terra in octombrie 2008, fapt ce a permis oamenilor de stiinta sa ii observe prabusirea pe planeta noastra.



Utilizand o tehnica de microscopie electronica, cercetatorii au studiat compozitia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

