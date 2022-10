Stiri pe aceeasi tema

- Caz ciudat la Iași. Un barbat a dat foc, fara niciun motiv, unei motociclete. Polițiștii au intrat pe fir și l-au identificat in scurt timp, iar acum acesta se afla in spatele gratiilor Un individ a fost arestat preventiv zilele trecute, dupa ce dat foc unei motociclete. Ceea ce parea un fel de reglare…

- A fost o rapire ca in filme in Botoșani unde o tanara a fost rapita din mașina iubitului și a fost transportata la Iași. Cei trei indivizi au fost prinși in dreptul localitații Barnova din județul Iași și au fost reținuți. Nu este singura rapire din ultima perioada. Specialiștii au observat o creștere…

- SCOALA ALTFEL… Proiectul „Performanta in Matematica Vasluiana”, initiat de profesorul Adrian Talasman si sustinut financiar in integralitate de Ionel Sandu, managerul general de la Radical Grup, va continua la Husi cu o noua etapa importanta, in perioada 4 – 6 octombrie. Dupa succesul absolut al „Taberei…

- VERIFICARI…Zilele trecute, politistii rutieri vasluieni au actionat pe drumurile publice, din judetul Vaslui, pentru cresterea gradului de disciplina rutiera si pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, inregistrate la nivel judetean. Astfel, politisti rutieri, din cadrul…

- O familie din Iași era cat pe ce sa ramana fara casa, dupa ce un vecin nervos a intrat in anexa in care se afla centrala termica și a dat foc, motivul discordiei fiind reprezentat de o suma de bani pe care oamenii i-ar fi luat-o. Intamplarea a avut loc in luna martie, cand oamenii […] Articolul Razbunare…

- In zilele urmatoare, vremea la malul marii va fi in general frumoasa si se va incalzi.Vantul va sufla moderat, cu intensificari temporare. Anuntul meteorologilor PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 14.09.2022 ORA 09:00 15.09.2022 ORA 09:00Vremea va fi in general frumoasa si se va incalzi. Cerul…

- Astazi, 4 septembrie 2022, un barbat, in varsta de 50 de ani, s-ar fi inecat in lacul Ciric, zona Insula Ciric. UPDATE: Barbatul a fost gasit și scos din apa. UPDATE: Barbatul era la gratar cu doi prieteni. Acesta a sarit in apa și a inotat puțin. A vrut sa se intoarca, dar nu a mai reușit. […] Articolul…

- REACȚII… S-au inmulțit mașinile abandonate pe strazile din municipiul Huși, ceea ce ii nemulțumește pe localnicii care cred ca aceste vehicule adapostesc gunoaie sau rozatoare. Oamenii fac apel la autoritați sa vina sa le ridice, insa principala obligație de a nu ocupa in acest fel domeniul public revine…