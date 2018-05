Stiri pe aceeasi tema

- Au mai ramas doar 4 etape, dar Deportivo la Coruna a strans numai 28 de puncte in 34 de runde și e foarte aproape de a retrograda in liga secunda din Spania. Pentru a reduce costurile de anul viitor din Liga Adelante, Deportivo va trebui sa renunțe la cei mai bun jucatori. Florin Andone (25 de ani)…

- Atacantul roman Florin Andone a prins numai 11 minute vineri seara la Depor, dupa doua etape la rand pe banca. "S-a intalnit de prea puține ori cu mingea", a comentat La Voz de Galicia. Din golgeter al echipei in stagiunea trecuta și ofertat cu sume amețitoare din Premier League in vara, Florin Andone…

- Atacantul roman Florin Andone, 24 de ani, a egalat cea mai lunga serie fara victorii a unui jucator al lui Depor, 6 egaluri și 10 eșecuri. "A fost tras in jos de lipsa de spații și de idei", l-a criticat La Voz de Galicia. Vezi AICI VIDEO de la meci! Deportivo a ramas prizoniera penultimului loc in…

- Atacantul roman Florin Andone s-a dovedit a fi decisiv in punctul obtinut de Deportivo La Coruna pe teren propriu cu Eibar, scor 1-1, sambata, in etapa a 27-a din LaLiga. Oaspetii au deschis scorul prin japonezul Takashi Inui (’11), dar ...

- Mijlocasul ghanez Sulley Muntari, liber de contract dupa despartirea de Pescara, a semnat pentru clubul spaniol de fotbal Deportivo La Coruna pana la finalul acestui sezon si va fi coleg cu internationalul roman Florin Andone. Muntari, 33 ani, a dat probe de joc si a convins clubul iberic…

- Legendarul Clarence Seedorf (41 de ani) a fost numit in funcția de antrenor al lui Deportivo La Coruna, unde are obiectivul clar de a salva echipa lui Florin Andone de la retrogradare. Olandezul a vorbit in presa din Spania despre impresiile pe care și le-a creat dupa primele antrenamente ale echipei…