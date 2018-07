Stiri pe aceeasi tema

- Un fost scafandru care a lucrat in marina thailandeza, voluntar in operatiunile de salvare, a murit in timp ce a lua parte la eforturile de salvare a celor 12 baieti si antrenorului lor, prinsi intr-o pestera inundata din Thailanda.

- Salvatorii care i-au gasit pe copiii thailandezi ramasi blocati intr-o pestera inundata din Thailanda timp de 10 zile sunt doi voluntari britanici pasionati de scufundari acvatice si de speologie, deveniti experti in operatiuni de salvare, informeaza AFP. Rick Stanton si John Volanthen au fost printre…

- Situatie dramatica în Thailanda. Un grup de copii cu vârste între 11 si 16 ani este blocat într-o pestera de 10 zile. Armata a ajuns la ei, dar nu poate sa îi salveze.