Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situație in cazul conflictului sangeros ce a avut loc in luna iunie a acestui an la clubul Underground din municipiul Iași. Cei doi frați iordanieni, Carlos Al-Nimri și Castro Al-Nimri, suspectați ca ar fi injunghiat doi ieșeni in timpul unei altercații, au fost trimiși in judecata. De…

- PRIVILEGIAT… Consilierul personal al lui Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, se afla printre cei 28 de beneficiari carora Primaria Vaslui urmeaza sa le aloce terenuri in folosința gratuita, pentru a-și construi o casa. Deși nu bifeaza doua dintre criteriile care cantaresc cel mai…

- Un accident grav, cu cinci victime, a avut loc miercuri, 17 august, pe E85, supranumit „Drumul mortii”, dupa ce doua masini s-au ciocnit. Una dintre persoanele ranite a fost scoasa din autovehiculul in care se afla, cu ajutorul pompierilor de la descarcerare. Un grav accident rutier a avut loc miercuri,…

- O pacienta in varsta de 51 de ani a murit, in urma cu o saptamana, intr-o clinica privata din Targoviste, dupa ce a baut o substanta de contrast necesara pentru un examen imagistic. Femeii i s-a facut rau in timpul unui CT. Pacienta suferea de cancer mamar si se prezentase la clinica privata pentru…

- ACCIDENT… Pe 13 August, in zona Moara Grecilor, pe DN 24, a avut loc la orele 19.30 un accident rutier in care au fost implicate trei mașini. Din cauza neatenției, un tanar șofer de 20 de ani, nu a pastrat distanța regulamentara fața de un taxi și l-a lovit in spate. Taxiul a ajuns intr-un […] Articolul…

- PRINS ȘI INCARCERAT… Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Barlad au reținut un barbat in varsta de 45 de ani, din municipiul Barlad, cercetat pentru savarșirea mai multor infracțiunilor de distrugere (in forma continuata) și furt calificat. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmand ca…

- HORA MIRESEI…Nunta mare la iesirea din satul Maraseni, unde locuieste si presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu. S-a dat startul la sezonul casatoriilor in cochetul sat de langa Vaslui si speram ca mireasa sa fi tarait piciorul, in speranta ca astfel de evenimente se vor tot repeta…

- Un barbat de 35 de ani s-a filmat in timp ce loveste cu autovehiculul trei masini in municipiul Bacau. Vitezomanul a fugit de la locul accidentului dupa ce a transmis live pe Facebook momentul in care acroseaza autovehiculele parcate. Incidentul a avut loc sambara, 28 mai, pe strada George Bacovia din…