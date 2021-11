Stiri pe aceeasi tema

Imaginile dimineții, iarna in toata regula la munte, temperaturi foarte scazute și zapada la altitudini mari

Funcționarea ȘCOLILOR, GRADINIȚELOR și LICEELOR din Dambovița, incepand cu data de 22 noiembrie 2021, și SITUAȚIA INFECTARILOR

IMPORTANT, RATA DE VACCINARE A UNITAȚILOR DE INVAȚAMANT ȘI CONEXE DIN DAMBOVIȚA, actualizata, 5 noiembrie 2021, 136 de școli, licee și gradinițe

„Mesajul meu antidrog", editia 2021 – 2022, concursul national lansat și in județul Dambovița de catre Centrul de Prevenire

Focul lui Sumedru (Samedru), in tradiția populara romaneasca, este o ramașița a vechilor datini și obiceiuri aparținand dacilor, se sarbatorește pe data de 25 octombrie, Focul lui Sumedru se mai știe in popor ca fiind ziua soroacelor. Aceasta zi are o semnificație speciala in cultura tradiționala a…

Pregatiri pentru iarna, la Arieșeni: Primaria a lansat licitația pentru servicii de deszapezire a drumurilor, in valoare de 250.000 de lei Pregatiri pentru iarna, la Arieșeni: Primaria a lansat licitația pentru servicii de deszapezire a drumurilor, in valoare de 250.000 de lei Primaria comunei Arieșeni…

In scopul mentinerii starii de viabilitate a retelei de drumuri, ASD intreprinde masuri de pregatire a drumurilor si intreprinderilor rutiere pentru activitate in sezonul de iarna 2021-2022, transmite Noi.md cu referire la asd.md. Activitatile de administrare si intretinere a drumurilor sint efectuate…

13 cazuri de infectari cu Delta și un deces din cauza Delta, in ultimele 7 zile, in Dambovița, potrivit INSP care a facut publice datele privind infectarile cu Delta