Lazn lanseaza Jumpin Flexin si ne transporta peste mari si tari

Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand doi dintre cei mai cunoscuți artiști dance iși unesc viziunile, rezultatul e cu siguranța un hit. „Weekend On A Tuesday” e prima colaborare dintre R3HAB și Laidback Luke și se anunța a fi un single memorabil pentru fanii lor, și nu numai. Piesa imbina stilul groovy, cu influențe de house,…

- AMNA aduce in playlist-uri „Trandafirii”, prima sa piesa cu influențe balcanice ce face parte din Balkanika, cel mai fresh proiect balcanic dedicat exclusiv oamenilor care vor sa petreaca pe ritmuri autohtone. „Ca in orice industrie, suntem in continua mișcare, in continua evoluție, iar trendurile se…

- Motiv de bucurie printre fanii lui Connect-R: artistul vine cu o continuare a uneia dintre cele mai indragite piese ale sale: „Vara nu dorm”. Piesa implinește 10 ani de la lansare, iar artistul a decis sa sarbatoreasca acest moment alaturi de Johny Romano, lansand o noua piesa care se anunța a fi hitul…

- „These Nights” combina vocea puternica a cantareței și compozitoarei suedeze KIDDO cu ritmurile energice și pline de personalitate ale duoului de producatori și DJi Loud Luxury. O melodie care aduce energie și sensibilitate, „These Nights” iși va face loc in orice playlist. Cu versuri care spun o poveste,…

- Vara se nasc hiturile și iata ca inca unul a ieșit recent din studiourile muzicale. Este vorba de cea mai fresh piesa a verii care se numește “E MAMA” și este interpretata de Dumi in colaborare cu Alecsa D. Așa ca fiți atenți pe toate rețelele de socializare și YouTube și zicem sa inceapa vara in forța…

- Sorina B. și Dr. Mako lanseaza „Bonjour”, un single cu versuri in limba engleza și franceza despre iubirea și increderea pe care alegi sa o acorzi persoanei iubite. Compus de catre Dr. Mako, și Sorina B., „Bonjour” te poarta timp de trei minute intr-o poveste demna de filmele pariziene, una in care…

- Jon Brian, artistul cunoscut pentru colaborarile cu Sandra N. (Trandafiri) si Mellina (Ramas bun), lanseaza un nou single si videoclip – “Pe la 16 ani”. Piesa este compusa chiar de Jon, impreuna cu UnderVibe, si reprezinta o colaborare cu fosta concurenta The 4 si Superstar, Elizza. Videoclipul este…

- Martin Trevy și Serena lanseaza „Un Baile Mas”, o piesa imbracata in pasiune, care te invita la dans. Acum, la inceput de vara, piesa celor doi artiști iși propune sa creeze peisajul perfect pentru creionarea unor amintiri pe care le vei purta cu tine de acum inainte, pe ritmuri care imbina muzica dance…