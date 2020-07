Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Lazio Roma a învins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Cagliari, într-un meci din etapa a 35-a a campionatului Italiei.Oaspetii au deschis scorul prin Simeone, în minutul 45. Lazio a rasturnat scorul datorita golurilor înscrise de Milinkovic-Savic…

- Formatia Lazio Roma a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Torino, in etapa a 29-a din campionatul Italiei. Stefan Radu a fost integralist la Lazio, echipa care s-a apropiat in clasament la un punct de Juventus, anunța news.ro.Pentru Lazio au marcat Immobile '48 si Parolo '72.…

- Formatia Sassuolo, la care joaca Vlad Chiriches, a remizat, duminica seara, pe teren propriu, scor 3-3, cu echipa Hellas Verona, intr-un meci din etapa a XXVIII-a a campionatului Italiei.Chiriches a intrat pe teren in minutul 76, potrivit news.ro. Citește și: Situație de groaza in spitale!…

- Lazio Roma, invinsa pe terenul Atalantei (3-2) in etapa precedenta, dupa o serie de 21 de meciuri fara infrangere, a revenit cu o victorie in fata Fiorentinei, 2-1 (0-1), sambata in deplasare, intr-un meci din etapa a 28-a a campionatului de fotbal al Italiei. Fiorentina a deschis scorul…

- Lazio a obținut o victorie vitala în lupta pentru titlul din Serie A, formația din Roma trecând pe Olimpico, scor 2-1, de Fiorentina. Meciul a facut parte din etapa cu numarul XXVIII. Ribery '25 a deschis scorul cu o bijuterie de gol, dar Immobile '67 si Luis Alberto '83…

- Walter Zenga (60 de ani), antrenor acum la Cagliari, a declarat ca a dorit sa-l transfere pe Ianis Hagi (21), mijlocașul ofensiv imprumutat de Genk la Rangers, insa s-a lovit de refuzul lui Gica Hagi (55). Zenga a dezvaluit ca a incercat sa-l aduca pe Ianis la Crotone, in perioada in care fostul tehnician…