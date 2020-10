Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Radu, 33 de ani, a complice la primul gol și cu dureri musculare. A ieșit in minutul 58 și a luat 4,5 in Gazzetta dello Sport. Atalanta i-a mai predat o lecție lui Lazio, dovedind ca parcursul din sezonul trecut in Serie A și in Liga n-a fost deloc intamplator. La fel ca-n turul ediției trecute,…

- Meci nebun in Serie A. Inter a invins-o pe Fiorentina, scor 4-3, in etapa cu numarul doi, chiar daca in minutul 86 trupa Viola conducea pe tabela. Ionuț Radu (23 de ani, portar) a fost rezerva neutilizata la gazde. Vezi AICI programul etapei #2 din Serie A Oaspeții au inceput excelent confruntarea de…

- Twente - Groningen este prima partida a etapei a 3-a din Eredivise. Confruntarea care deschide balul unei noi runde din campionatul olandez incepe la ora 21:00 și ne aduce o cota extrem de buna pentru un pariu pe ”șansa dubla”. La prima vedere, cand vorbim despre Olanda, pariorii se gandesc sa joace…

- Fabio Liverani este noul antrenor al echipei Parma, in locul lui Roberto d'Aversa, demis duminica, a anuntat vineri clubul care a incheiat pe locul 11 sezonul 2019-2020 din campionatul de fotbal al Italiei. Fabio Liverani, 44 de ani, fost international italian (3 selectii), a incheiat un contract…

- Centrul Infotrafic din Poliția Romana informeaza ca miercuri, pana la ora 16:30, circulația este restricționata pe prima banda și pe cea de urgența pe sensul catre București al autostrazii A1 București-Constanța, intre kilometrii 27 și 26, pentru efectuarea de lucrari la carosabil, informeaza mediafax.Conducatorii…

- Juventus și-a facilitat drumul spre un nou titlu in Serie A, dupa succesul la limita reușit luni seara in fața lui Lazio, scor 2-1. Cristiano Ronaldo a inscris o „dubla” și a ajuns la 30 de goluri in acest sezon. In urma cu cateva saptamani, Juventus și Lazio erau desparțite de doar cateva puncte, iar…

- În minutul 53, Juventus conducea cu 2-0 pe San Siro și parea ca va prelungi perioada de seceta a Milanului în meciurile directe. Au urmat însa șase minute de poveste pentru gazde: Ibrahimovic, Kessie și Leao au punctat, iar pâna la urma scorul final a fost 4-2 pentru trupa milaneza.…

- Francezul Franck Ribery care joaca in prezent in Italia, la Fiorentina, a fost jefuit chiar in timp ce se afla pe teren, potrivit unui anunț facut de jucator pe pagina sa de Instagram, potrivit Mediafax.Franck Ribery a avut un prim sezon bun in Serie A pana in luna noiembrie cand a suferit…