LAZIO - CELTIC GLASGOW LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROPA LEAGUE 2019. Meciul de care depinde calificarea CFR Cluj

- Portughezul Tiago Martins arbitreaza meciul CFR Cluj - Rennes, care se va disputa, joi, de la ora 19.55, in etapa a patra a grupei E a Ligii Europa.Tiago Martins va fi ajutat de Luis Campos si Pedro Almeida. Rezerva va fi Hugo Miguel. Meciul va fi transmis de Telekom Sport si…

- Meciul dintre Nimes și Rennes, din etapa cu numarul 12 a primei ligi franceze, a fost amanat din cauza unei ploi torențiale. CFR Cluj - Rennes, in runda a patra a grupelor Europa League, e joi, de la 19:55, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Dan Petrescu…

- UEFA a deschis o procedura disciplinara impotriva cluburilor Celtic Glasgow si Lazio Roma, dupa meciul din Scotia, scor 2-1, disputat in etapa a III-a a Grupei E a Ligii Europa, la 24 octombrie, potrivit news.ro.Celtic este cercetata disciplinar pentru bannerele afisate de suporteri si pentru…

- Directorul sportiv al CFR Cluj, Bogdan Mara, a fost foarte suparat ca echipa ardeleana a fost criticata de comentatorii postului Telekom Sport dupa victoria inregistrata la Rennes, in Liga Europa."Nu mai suntem multumiti cand avem sase puncte in Europa League, cand obtinem trei puncte pe terenul…

- CELTIC - LAZIO LIVE VIDEO ONLINE STREAM. Cea de-a treia etapa a fazei grupelor din Liga Europei promite amatorilor de fotbal meciuri de mare interes. Intr-unul din acestea campioana Scoției, formația Celtic Glasgow, va juca pe teren propriu cu reprezentanta Italiei Lazio Roma. La moment, scotienii…

- Lazio Roma a obtinut prima victorie in Grupa E a Europa League, dupa ce a revenit de la 0-1 in disputa de pe teren propriu cu Rennes. Milinkovic Savic (64') si Immobile (75') au salvat trei puncte pentru formatia din Serie A, care se afla acum la egalitate de puncte cu CFR Cluj (fiecare cu cate…

- CELTIC GLASGOW CFR CLUJ. Daniel Siebert va fi ajutat de asistentii Jan Seidel si Stefan Lupp, in timp ce Harm Osmers va fi rezerva. CELTIC GLASGOW CFR CLUJ. Meciul CELTIC GLASGOW CFR CLUJ este programat de la ora 22:00 va fi trasmis in direct de Digi Sport si Telekom Sport. CELTIC GLASGOW…

- Singura echipa din Romania care a reusit sa treaca de tururile preliminare, CFR Cluj revine dupa sapte ani in grupele unei competitii europene. Diseara (ora 19.55, Digi Sport, Telekom Sport, LookPlus), in Gruia soseste Lazio Roma!