Stiri pe aceeasi tema

- Starul argentinian Lionel Messi (34 de ani) a fost ales fotbalistul ultimului deceniu de IFFHS (Federația Internaționala de Istorie și Statistica a Fotbalului). Lionel Messi i-a devansat pe Cristiano Ronaldo, Andres Iniesta și Neymar. Sergio Ramos e al cincilea, iar Robert Lewandowski, Gianluigi Buffon…

- Una dintre particularitațile sezonului 2020 – 2021 se regasește in diversitatea marcatorilor din campionatele tari, cele care dau de regula Gheata de Aur. Trofeul pentru cel mai bun marcator al Europei a devenit accesibil și altora, odata cu spargerea blocadei Messi – Suarez - Ronaldo de catre Ciro…

- Lars Stindl, capitanul echipei de fotbal Borussia Moenchengladbach, a fost ales cel mai bun jucator al lunii decembrie in campionatul Germaniei, a anuntat vineri site-ul Bundesligii. Contracandidatii lui Lars Stindl au fost Robert Lewandowski, Thomas Muller (ambii de la Bayern Munchen),…

- Robert Lewandowski a fost ales cel mai bun sportiv european din 2020, in ancheta realizata de agentia de presa poloneza PAP in randul organizatiilor similare de pe continent, printre care si AGERPRES. Lewandowski a castigat in 2020 cinci trofee cu Bayern Munchen, campionatul, Cupa si Supercupa…

- Fotbalistul polonez Robert Lewandowski a fost ales cel mai bun sportiv european din 2020, in ancheta realizata de agentia de presa poloneza PAP in randul organizatiilor similare de pe continent, printre care si AGERPRES. Lewandowski a castigat in 2020 cinci trofee cu Bayern Munchen, campionatul,…

- FC Barcelona - PSG si Atletico Madrid - Chelsea sunt doua dintre cele mai interesante meciuri din optimile de finala ale Ligii Campionilor, stabilite in urma tragerii la soti care a avut loc,ieri, la Nyon. Celelalte confruntari din optimi sunt; Borussia Monchengladbach - Manchester City;Lazio - Bayern…

- Azi s-au tras la sorți meciurile din optimile UEFA Champions League, iar casele de pariuri au afișat deja cotele pentru meciurile tur, care se vor disputa pe 16 și 17 februarie 2021. Așa cum poate era și de așteptat, cel mai dezechilibrat duel este cel dintre Lazio și Bayern Munchen. Nemții sunt favoriți…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski l-a egalat pe fostul jucator spaniol Raul Gonzalez in clasamentul "istoric" al golgheterilor Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a reusit sa marcheze al 71-lea sau gol in aceasta competitie, miercuri seara, in cursul meciului castigat pe teren propriu de echipa…