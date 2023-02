Stiri pe aceeasi tema

Mijlocasul sarb al echipei Hellas Verona, Ivan Ilic, a fost imprumutat la formatia Torino, ocupanta locului 8 in Serie A, potrivit news.ro.In varsta de 21 de ani, Ivan Ilic juca la Hellas Verona de doi ani si jumatate.

Jucatorul roman Razvan Marin a dat un gol si un assist in partida din etapa a 20-a, dintre Empoli si Torino, incheiata la egalitate, scor 2-2.

Echipa italiana Lazio Roma a invins marti seara, pe teren propriu, formatia AC Milan, scor 4-0, intr-un meci din etapa a 19-a din Serie A. Romanul Ciprian Tatarusanu a fost titular in poarta milanezilor, informeaza News.ro.

Echipa italiana Torino a invins sambata seara, in deplasare, formatia AC Fiorentina, scor 1-0, intr-un meci al etapei a 19-a din Serie A.

Atacantul roman Dennis Man a fost inclus de site-ul TuttoMercatoWeb in echipa etapei a 17-a din Serie B, divizia a doua a campionatului de fotbal al Italiei.

Echipa italiana Lazio Roma a invins joi, pe teren propriu, formatia Monza, scor 1-0, in ultimul meci al etapei a 14-a din Serie A, anunța news.ro

Juventus s-a impus la Verona prin golul marcat de Moise Kean, in minutul 60. Arbitrul Marco di Bello a dictat un penalti pentru Verona, in minutul 84, dar a revocat decizia dupa consultarea VAR, anunța News.ro.

- Ciprian Deac este vedeta lui CFR Cluj, iar antrenorul campioanei Romaniei, Dan Petrescu, este un nume cunoscut in fotbalul italian, scrie site-ul TuttoMercatoWeb dupa ce tragerea la sorti a decis ca echipa ardeleana o va intalni pe Lazio Roma in barajul pentru calificarea in optimile de finala ale…