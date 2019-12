In Romania s-a incetatenit ideea, gresita, ca 3% deficit bugetar este normalitate, dar in anii de crestere economica robusta ar trebui sa fim pe zero sau sa avem un mic surplus ori un mic deficit, a declarat, marti, economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea, intr-o conferinta de specialitate. "La noi s-a incetatenit ideea, gresita, ca 3% deficit bugetar este normalitate. Cand de fapt 3% este deficitul la care trebuie sa ajungi in cel mai rau an, cand cresterea este negativa, cand ai criza si asa mai departe. Cu alte cuvinte, normalitate este sa fim undeva in jur de zero,…