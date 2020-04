Stiri pe aceeasi tema

- Bancile centrale au fost, deja, transformate in femeia de serviciu care face curatenie dupa petrecerea guvernelor si a statelor, pentru care nu a platit nimeni, a declarat, marti, intr-o videoconferinta de specialitate, Valentin Lazea, economist-sef Banca Nationala a Romaniei (BNR). "Bancile…

- 40. 000 de intreprinderi mici si mijlocii sunt asteptate in programul guvernamental de finantare IMM INVEST, lansat de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, anunța MEDIAFAX.Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) lanseaza programul guvernamental…

- ”​Nu va lasati inselati de aparente. Exista un ceas care, chiar daca nu il auziti, ticaie si masoara timpul pe care il mai avem pana la inceputul unui colaps economic. Nu avem cum sa stam acasa pe bani tipariti de bancile centrale. Nu avem cum sa ne pastram avutia individuala intr-o tara care…

- Ziarul Unirea Tratamentul pentru infecția COVID-19 va fi GRATUIT pentru orice cetațean aflat in Romania. Sanatatea va fi prioritatea zero in ceea ce privește fondurile alocate Sanatatea va fi prioritatea zero in ceea ce privește fondurile alocate, iar tratamentul pentru infecția COVID-19 va fi gratuit…

- "Va trece criza asta, dar criza economica va tine mai mult si va fi dura. Haideti sa luam masuri rapid si sa nu facem greselile de atunci. Daca cineva se gandeste sa taie pensii si salarii ca atunci, sa nu uite nu doar ca au fost masuri inumane, au fost masuri care au facut rau economiei. De acum…

- Sondaj: Una din cinci intreprinderi mici și mijlocii estimeaza ca va concedia angajati in urma crizei provocate de coronavirus. Ce masuri cer antreprenorii Guvernului Un procent de 21,5% din antreprenorii care conduc intreprinderi mici si mijlocii (IMM) estimeaza ca vor efectua disponibilizari in urma…

- Presedintele Camerei de Comert Romano-Germane (AHK), Dragos Anastasiu, sustine ca in prezent se manifesta o isterie mondiala cu privire la coronavirus, insa toti au uitat ce inseamna virusul gripal, care este mult mai "daunator". "Eu sunt medic de profesie si in turism de 20 de ani, asa incat…

- ​Un om care înțelege cât de cât corelațiile economice nu va înghiți pe nerasuflate toate inepțiile care i se spun, a declarat Valentin Lazea, economist șef la Banca Naționala a României (BNR). „Cred ca întrebarea serioasa este: De ce România nu…