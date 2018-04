Lazea (BNR): Romania va avea cel mai are deficit de cont curent din UE si va fi cel mai expus stat, in cazul unei crize

Stiri pe aceeasi tema

- Romania are doilea cel mai mare deficit de cont curent din Uniunea Europeana, dupa Marea Britanie, iar dupa iesirea acesteia din UE va avea cel mai mare deficit raportat la PIB, urmand sa fie cel mai expus stat european in cazul declansarii unei crize internationale, a declarat, miercuri, economistul-sef…

- Grupul francez Societe Generale intenționeaza sa se retraga de pe piețele bancare din Europa Centrala și de Est dorind sa iși vanda afacerile din Bulgaria. Un posibil cumparator este grupul ungar OTP Bank, care a incercat sa cumpere și Banca Romaneasca, dar nu a obținut avizul Bancii Naționale a Romaniei…

- Stimularea cresterii, crearea de noi locuri de munca, consolidarea coeziunii si agriculturii si abordarea dimensiunii interne si externe a migratiei se afla printre prioritatile bugetului Uniunii Europene pentru anul viitor, se arata intr-un comunicat al Ministerului Finantelor Publice remis, marti,…

- Marti, Comisia Europeana va prezenta Strategia privind Balcanii de Vest, in conditiile in care integrarea rapida in UE a sase tari din Balcanii de Vest este promovata de 12 state membre. "Calitatea de membru a statelor din Balcanii de Vest corespunde cu interesele politice si economice ale…

- Organizația Națiunilor Unite a precizat care sunt țarile care vor pierde cei mai multi locuitori pana in anul 2050. Populația Romaniei se va reduce drastic cu 5 milioane de locuitori. Pana in anul 2050, țara va avea 14,3 milioane de locuitori, comparativ cu 19,6 milioane in 2017, scrie publicatia rusa…

- "2016 a fost un an record de vanzare a creditelor neperformante, de 2 miliarde euro. Trendul soldului de credite neperformante este de scadere. Zona de rata de credite neperformante e in scadere si se datoreaza vanzarii de credite neperformante pe care le realizeaza bancile. Mai exista cateva tari…