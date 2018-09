Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a ajuns la fundul sacului! O spune voalat și economistul șef al Bancii Naționale, Valentin Lazea, dar o arata și datele furnizate de Eurostat care plaseaza Romania din nou pe locul 1 in Uniunea Europeana ca nivel al ratei inflației, ajunsa acum la...

- Potrivit acestuia, Romania are nevoie urgenta de cresterea competitivitatii. In primul rand deoarece Romania are al doilea cel mai mare deficit de cont curent din Uniunea Europeana, dupa Cipru. Anul trecut eram cu al treilea cel mai mare deficit, dupa Cipru si Marea Britanie. Anul acesta probabil ca…

- Unul dintre motivele pentru care Romania trebuie sa-și creasca competitivitatea este acela ca, atunci cand va intra in zona euro, nu-și va mai putea devaloriza moneda pentru a-i ajuta pe exportatori sa reziste pe piața, susține Valentin Lazea, economistul șef al Bancii Naționale a Romaniei (BNR).„Cand…

- Piața muncii din Romania este incordata, exista un deficit al forței de munca care va ramane pana diferența de salarii comparativ cu UE se va reduce, susține Liviu Voinea, viceguvernator al Bancii Naționale a Romaiei (BNR)​.

- Banca Nationala a Romaniei se asteapta la o inflatie lunara negativa in luna iulie, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, acesta precizand ca inflatia lunara stagneaza de luni bune in Romania. "Se pare că în luna iulie, după datele noastre preliminare,…

- Teo Trandafir a facut declarații neașteptate in cadrușl unui live pe care l-a realizat pe pagina sa de Facebook. Prezentatoarea de televiziune Teo Trandafir s-a filmat in mașina, alaturi de fiica sa adoptata, Maia. In timpul live-ului pe care l-a realizat pentru pagina sa de Facebook, Teo Trandafir…

- Romania nu este foarte departe de pragul de semnal de 6%, in privinta riscurilor de pe piata imobiliara, dar nu suntem foarte departe de acesta, considera Liviu Voinea, viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR).