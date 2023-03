Stiri pe aceeasi tema

- Instituțiile romane de frontiera au observat la inceputul acestui an acțiuni de dragare ale ucrainenilor pe un canal interior al Ucrainei, operațiuni in urma carora malul dragat ar fi fost deversat pe brațul Chilia, care constituie frontiera dintre Romania și Ucraina. Activitațile sunt descrise intr-un…

- Surse guvernamentale susțin ca Ministerul Transporturilor nu a fost notificat oficial de partea ucraineana despre lucrarile de adancire pe Canalul Bastroe, in contextul in care Ucraina afirma ca ar fi avut unda verde atat de la Bruxelles, cat și de la București. Fii la curent cu cele mai noi…

- "Ceea ce va rog pleaca de la premisele pe care le-am avut atunci cand am luat decizia sa constituim acest comitet inter-institutional, si anume, constituirea acelui instrument prin care putem sa monitorizam realizarea in practica a tuturor acestor proiecte. Nu ne putem plange de planuri si proiecte,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite ca „dezaproba ferm comentariile presedintelui Comisiei pentru politica externa din Parlamentul Ungariei publicate, luni, pe Facebook privind pretinsa ingradire de catre Romania a dreptului arborarii drapelului asa-zisului tinut secuiesc”. In acest context,…

- Cele mai mari lanțuri de restaurante fast food din Romania fura ca in codru. Cel mai mult la gramajul carotfilor și la sucuri. Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Municipiul București (CPCMB) a desfașurat, in primele zile ale acestui an, acțiuni de control la doua cunoscute lanțuri de fast-food…

- Ministerul Mediului și Agenția de Mediu spun ca nivelul de poluare a aerului in municipiul Chișinau se menține ridicat. In primele zile ale noului an s-a inregistrat concentrații sporite pentru particulele in suspensie PM 10 mkm, limita fiind depașita de 2,8 ori. In acest sens, autoritațile au demarat…

- Duminica seara, polițiștii de frontiera au depistat in cadrul controlului un automobil, dat in urmarire internaționala de catre autoritațile italiene. Conform sarcinii Interpol, mașina a fost indisponibilizata pana la clarificarea situației. Astfel, in punctul de trecere a frontierei Leușeni, pentru…

- Guvernul de la București e complet opac in prezentarea oricaror informații despre cauzele care au dus la ratarea aderarii la Schengen. Specialiștii arata mai ales spre diplomații romani de la Viena, apoi spre analiza deficitara a celor din Executiv.