- BNR a redus dobanda cheie la 1,25% pe an. Cițu: ”Aceasta decizie reprezinta dovada ca politica fiscala in Romania nu mai este un factor destabilizator in economie” Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis vineri reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul…

- Banca Nationala a Romaniei a decis reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an, de la 1,50% pe an, incepand cu data de 18 ianuarie 2021. Totodata, BNR a hotarat reducerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 0,75% pe an, de la 1,00% pe an, si a ratei dobanzii aferente…

- ”Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 15 ianuarie 2021, a hotarat urmatoarele: reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an, de la 1,50% pe an, incepand cu data de 18 ianuarie 2021; reducerea ratei dobanzii pentru facilitatea…

- Ministrul Finanțelor susține ca exista loc pentru reducerea dobanzii de politica monetara, dupa scaderea peste asteptari a ratei inflatiei Exista loc pentru o reducere a ratei dobanzii de politica monetara in Romania, avand in vedere scaderea peste asteptari a ratei inflatiei, ceea ce ar reprezenta…

- Exista loc pentru o reducere a ratei dobanzii de politica monetara in Romania, avand in vedere scaderea peste asteptari a ratei inflatiei, ceea ce ar reprezenta un atu pentru a stimula economia, a declarat, sambata, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr-o conferinta de presa. …

- "Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 12 noiembrie 2020, a hotarat urmatoarele: Mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,5% pe an; Mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an si a ratei dobanzii aferente…

- ​Consiliul de administratie al Bancii Nationale a României (BNR) a hotarât menținerea ratei dobânzii de politica monetara la nivelul de 1,5 la suta pe an. De asemenea, a decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an și a ratei dobânzii aferente…

- Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei (BNR) a decis, in ședința de joi, menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,50% pe an.CA al BNR a decis joi menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,50 la suta pe an, stabilita la inceputul…