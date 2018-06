Judecatorul CCR Petre Lazaroiu a declarat, duminica seara, ca a discutat cu colegii sai de la Curtea Constitutionala despre intalnirea avuta cu consilierul prezidential Simina Tanasescu si ca s-a ajuns la concluzia ca trebuie sesizata Comisia de la Venetia cu privire la aceasta situatie. "Cu totii am ajuns la aceeasi concluzie: ca trebuie sa ies public, pentru ca si dansii au inteles ca exista o stare de pericol. (...) Initial, am vrut in aceeasi zi sa sesizam Comisia de la Venetia, am zis sa o lasam pentru luni. Ne mai gandim, ne mai cutare... Dar cu totii am spus ca trebuie sa iesim", a afirmat…